MSB duyurdu! Sınırda 2 FETÖ'cü yakalandı
Kaynak: Emrullah Sarıyılmaz
Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ'cünün yakalandığını açıkladı.
MSB'den yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
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