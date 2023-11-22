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22 Kasım 2023 Çarşamba 16:48:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 16:48:00

MSB duyurdu! Sınırda 2 FETÖ'cü yakalandı

Kaynak: Emrullah Sarıyılmaz

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Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ'cünün yakalandığını açıkladı.

MSB'den yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : hudut kartalları msb fetö sınır yakalama
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