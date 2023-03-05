MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden Şanlıurfa hudut hattına saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok. Suriye'nin kuzeyinden Şanlıurfa Akçakale hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 5, 2023
Suriye'nin kuzeyinden Akçakale / Şanlıurfa hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/8u9p3H13xE
- "Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
- AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
- Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
- İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
- Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
- Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama