MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü
Kaynak: AA
Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.
MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2023
Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/gzvXJWFhD6
- Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini kabul etti
- Türkiye ve Irak'tan teröre karşı iş birliği
- MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü
- Bakan Güler, Malezyalı mevkidaşı ile görüştü
- Elazığ'da 1374 deprem konutu ay sonuna kadar teslime hazır hale getirilecek
- Yılın en başarılı projesi... Çanakkale Köprüsü ödüle doymuyor