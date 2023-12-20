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MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü
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20 Aralık 2023 Çarşamba 13:40:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 13:40:00

MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü

Kaynak: AA

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Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Etiketler : msb terör örgütü pkk zeytin dalı
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