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26 Ağustos 2023 Cumartesi 18:32:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 18:32:00

MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit düştü

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca bir askerin şehit edildiğini duyurdu.

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Torun'un bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralandığı ve derhal kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : MSB PençeKilitOperasyonu PKKTerör
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