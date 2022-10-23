MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz...
Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.
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