MSB duyurdu: Hudut Kartalları 7 kişiyi yakaladı
Kaynak: AA
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ'cü 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin, hudutlarda da sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
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