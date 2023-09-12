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12 Eylül 2023 Salı 16:54:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 16:54:00

MSB duyurdu: Hudut Kartalları 7 kişiyi yakaladı

Kaynak: AA

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Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ'cü 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin, hudutlarda da sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : msb hudut kartalları yunanistan sınırı
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