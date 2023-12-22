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22 Aralık 2023 Cuma 18:55:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 18:55:00

MSB duyurdu: ABD ile yapılan kritik zirve olumlu geçti

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Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı" ile İlgili açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı" ile İlgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı'nın gerçekleştirildiği ifade edildi.

Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirildiği ifade edilen toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapıldığı açıklandı.

Bir sonraki toplantının gelecek sene Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlandığı açıklandı.

Etiketler : türkiye abd savunma
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