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07 Şubat 2024 Çarşamba 11:09:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 11:09:00

MSB duyurdu! 4 terörist öldürüldü

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Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : msb operasyon terörist
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