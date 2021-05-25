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25 Mayıs 2021 Salı 19:13:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 19:13:00

MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle: Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 129 oldu.
Etiketler : MSB Irak kuzeyi PKK’lı terörist
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