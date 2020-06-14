MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük yeni sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/gDdkpafiSo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2020

ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük yeni sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.