MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2023
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/1BRuTdCIin
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