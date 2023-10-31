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31 Ekim 2023 Salı 10:13:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 10:13:00

MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

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Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık verildiği belirtildi.

Açıklamada, komandoların Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist pkk
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