MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
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