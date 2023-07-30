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30 Temmuz 2023 Pazar 16:27:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 16:27:00

MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : msb pkk pençe kilit
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