MSB duyurdu! 1 asker şehit oldu
Kaynak: IHA
MSB: EYP) patlaması sonucu, kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Samet Bektaş ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
MSB:"Van'ın Başkale ilçesinde, 04 Kasım 2023 tarihinde, ikmal faaliyeti ile görevlendirilen askeri aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu, kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Samet Bektaş ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
- Türkiye'den Nepal'e taziye
- Terörden tutuklu Demirtaş'a selam gönderdiler: CHP'de zihniyet değişmedi
- Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı: "Tedbirli ve dikkatli olun"
- MSB'den Irak'ın kuzeyine hava harekatı
- Başkan Erdoğan'a Rize'de sevgi seli: Coşkuyla karşılandı
- ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Ankara'da protesto