VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'ın Berlin ziyareti Avrupa basınında geniş yer aldı
İsrail'in Gazze katliamı... Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında
Türkiye'nin kozmetik ürün ihracatı 9 ayda 1 milyar doları aştı
ABD'li yetkili, Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmasına karşı olduklarını söyledi
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi
MSB, Deniz Harp Okulunun kuruluş yıl dönümünü kutladı
18 Kasım 2023 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 11:45:00

MSB, Deniz Harp Okulunun kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Harp Okulunun kuruluşunun 250'nci yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Harp Okulu Marşı'ndan dizelere yer verildi.

Paylaşımda, "18 Kasım 1773 tarihinde Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla kurulan ve geleceğin Barbaroslarını yetiştiren Deniz Harp Okulumuzun kuruluşunun 250'nci yıl dönümünü kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : msb deniz harp okulu kuruluş yıl dönümü
Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Yapımcılar eski oyuncuları unuttu
Zeytin hasadı sona erdi

Zeytin hasadı sona erdi
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX