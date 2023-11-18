MSB, Deniz Harp Okulunun kuruluş yıl dönümünü kutladı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Harp Okulunun kuruluşunun 250'nci yıl dönümünü kutladı.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Harp Okulu Marşı'ndan dizelere yer verildi.
Paylaşımda, "18 Kasım 1773 tarihinde Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla kurulan ve geleceğin Barbaroslarını yetiştiren Deniz Harp Okulumuzun kuruluşunun 250'nci yıl dönümünü kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kahramanlık andıdır bahriyenin gür sesi,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2023
Donanmamız, suların şimşek saçan pençesi,
Bu çelikten adımlar, bir zaferin müjdesi,
Tarihlere şan veren Barbaroslar geliyor.
Biz denizci gençleriz göğsümüz şeref dolu,
Atatürk'ü izleyen yol Deniz Harp Okulu!..
18 Kasım 1773 tarihinde... pic.twitter.com/YLVYd6KgsK
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