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MSB'den Danimarka'ya kınama
01 Nisan 2023 Cumartesi 13:01:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 13:01:00

MSB, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, "NATO üyesi Danimarka'nın, bütün insanlığın ortak değerlerini tehdit eden, terörün bir başka tezahürü niteliğindeki bu tarz saldırılara karşı sorumsuz tutumundan derhal vazgeçmesini ihtar ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'da 1,5 milyardan fazla Müslümanın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk bayrağına yönelik iğrenç bir saldırının daha Türk Büyükelçiliği önünde gerçekleştiği belirtildi.

"Daha da vahimi ise tüm insanlığa karşı işlenen bu nefret suçuna, tüm uyarı ve girişimlere rağmen sözde demokrasi ve ifade özgürlüğü adı altında bir kez daha sorumsuzca seyirci kalınmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, son dönemde Avrupa'da artış gösteren "bu düşmanca, barbarca zihniyet ve eylemlerin", demokratik değerler ile hoşgörü ve barış içerisinde bir arada yaşama kültürünü tahrip ettiği vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu küstah ve aşağılık saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan çıkmış, kin ve nefretle kudurmuş mahlukları şiddetle lanetliyor; bu eylemlere duyarsız ve sessiz kalarak bu şarlatanlara göz yuman, cezasız bırakarak bunları adeta suça teşvik edenleri de suç ortakları olarak ilan ediyor ve kınıyoruz. NATO üyesi de olan Danimarka'nın, bütün insanlığın ortak değerlerini tehdit eden, terörün bir başka tezahürü niteliğindeki bu tarz saldırılara karşı sorumsuz tutumundan derhal vazgeçmesini, tüm insanlık adına yapması gerekenleri hemen yerine getirmesini ihtar ediyor, Danimarka'dakiler başta olmak üzere tüm demokrasi ve insan hakları savunucularını da insani evrensel değerler adına göreve davet ediyoruz."

Etiketler : msb daninmarka kuranı kerim türk bayrağı saldırı

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