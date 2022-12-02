02 Aralık 2022 Cuma 13:48:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 13:48:00
MSB: Bir polisimiz şehit düştü
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek şehit oldu.
MSB tarafından yayımlanan taziye mesajında "1 Aralık 2022 tarihinde şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.
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