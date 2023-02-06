06 Şubat 2023 Pazartesi 20:34:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 20:34:00
MSB: Bir evladımız daha hayata tutundu
Milli Savunma Bakanlığı enkaz altından çocuğun daha kurtarıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Gaziantep Nurdağı'nda güzeller güzeli bir evladımız daha hayata tutundu'' denildi.
Ayrıntılar geliyor..
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