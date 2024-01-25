Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu tarafından belirlendi.

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NHxUgyc5Ao — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2024

Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

Öte yandan, talep halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet'te 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek.