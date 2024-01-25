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25 Ocak 2024 Perşembe 10:13:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 10:13:00

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Kaynak: TRT Haber

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2024 yılında bedelli askerlik yapacakların sınıflandırma sonuçları belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı 2024 yılında bedelli askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu. Sonuçlar e-devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu tarafından belirlendi.

Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

Öte yandan, talep halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet'te 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek.

Etiketler : milli savunma bakanlığı bedelli askerlik kaçak içki operasyonu
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