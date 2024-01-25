Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Kaynak: TRT Haber
2024 yılında bedelli askerlik yapacakların sınıflandırma sonuçları belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı 2024 yılında bedelli askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu. Sonuçlar e-devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu tarafından belirlendi.
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NHxUgyc5Ao— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2024
Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.
Öte yandan, talep halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet'te 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek.