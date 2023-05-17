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17 Mayıs 2023 Çarşamba 20:04:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 20:04:00

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz!

Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi."

Etiketler : MSB asker barış pınarı terörist
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