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24 Eylül 2021 Cuma 14:18:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 14:18:00

MSB: Atak helikopterleriyle 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi

MSB "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." açıklaması yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Etiketler : MSB Pençe-Şimşek operasyonu PKK
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