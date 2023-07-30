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30 Temmuz 2023 Pazar 13:45:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 13:45:00

MSB: Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur

Kaynak: İHA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik süresinin uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur" açıklamasında bulundu.

Son dönemde kamuoyunda ve internet haber sitelerinde askerlik hizmet süresinin uzatılacağına dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Bahse konu iddialar, birinci ağızdan yalanlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, hali hazırda askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik olarak MSB tarafından yapılan bir çalışma bulunmadığı aktarıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı askerlik süresi iddia
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