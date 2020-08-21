MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne atama yapıldı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne İmdat Ersoy atandı.
Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne İmdat Ersoy atandı.
Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
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