MSB: "Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 29 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 2'sinin polislikten, 2'sinin öğretmenlikten ihraç edilen, 1'inin serbest meslek mensubu ve bir diğerinin de satış elemanı olduğu belirlenen FETÖ terör örgütü mensupları olduğu tespit edildi."
06 Haziran 2023 Salı 12:06:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 12:06:00
MSB açıkladı... Yunanistan sınırında 6'sı FETÖ üyesi 29 kişi yakalandı
MSB, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilen 29 kişinin Hudut Kartalları tarafından yakalandığını, yakalanan 6 kişinin terör örgütü FETÖ üyesi olduğunu açıkladı.
- MSB açıkladı... Yunanistan sınırında 6'sı FETÖ üyesi 29 kişi yakalandı
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