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31 Ağustos 2023 Perşembe 21:22:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 21:22:00

MSB açıkladı... Memur alımı sözlü sınav sonuçları belli oldu

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MSB, Bakanlık ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, MSB ve Kuvvet Komutanlıklarına 2022 yılı Memur Temini Sözlü Sınav Sonuç Duyurusunun yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Etiketler : MSB sınav sonuçları memur alımı kuvvet komutanlıkları
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