MSB açıkladı... Memur alımı sözlü sınav sonuçları belli oldu
MSB, Bakanlık ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, MSB ve Kuvvet Komutanlıklarına 2022 yılı Memur Temini Sözlü Sınav Sonuç Duyurusunun yayımlandığı belirtildi.
Açıklamada, detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.
- İstanbul genelinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi
- Moody's, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
- Başkan Erdoğan'dan depremzede balıkçılara müjde: 60 bin liraya varan destek sağlanacak
- MSB açıkladı... Memur alımı sözlü sınav sonuçları belli oldu
- BM, Ukrayna'daki savaş için umutsuz: Ufukta barış görünmüyor
- Çorum'daki orman yangını kontrol altında