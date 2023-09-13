MSB açıkladı: Kaçmaya çalışan 9 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını, yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.