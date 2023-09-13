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13 Eylül 2023 Çarşamba 17:34:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 17:34:00

MSB açıkladı: Kaçmaya çalışan 9 terörist yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını, yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını, yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

Etiketler : milli savunma bakanlığı hudut birlikleri FETÖ PKK/KCK/PYD terör örgütü
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