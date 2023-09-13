MSB açıkladı: Kaçmaya çalışan 9 terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını, yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını, yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.
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