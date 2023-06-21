MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

Açıklamada, terörü kaynağında kurutma yolundaki azim ve kararlılık vurgulandı.