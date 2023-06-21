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21 Haziran 2023 Çarşamba 11:52:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 11:52:00

MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Son Dakika Haberleri.. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

Açıklamada, terörü kaynağında kurutma yolundaki azim ve kararlılık vurgulandı.

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