MSB açıkladı... 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

