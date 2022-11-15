MSB açıkladı... 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Pençe-Kilit operasyon bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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