MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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04 Ekim 2022 Salı 09:50:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 09:58:00

Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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