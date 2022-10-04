MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
04 Ekim 2022 Salı 09:50:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 09:58:00
Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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