MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisi hale getirildi
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü PKK/PYD'nin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!" ifadesinde bulundu
TERÖRİSTLERİN TACİZ VE SALDIRI GİRİŞİMLERİ CEZASIZ KALMIYOR!&MDASH; T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI (@TCSAVUNMA) APRİL 29, 2022
ZEYTİN DALI BÖLGESİNE TACİZ ATEŞİ AÇAN 6 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST İLE BARIŞ PINARI BÖLGESİNE SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLAN 1 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST KOMANDOLARIMIZIN BAŞARILI MÜDAHALESİ İLE ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ.#MSB PİC.TWİTTER.COM/1LEMRYVDIV