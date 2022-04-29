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29 Nisan 2022 Cuma 14:18:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 14:19:00

MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisi hale getirildi

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü PKK/PYD'nin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!" ifadesinde bulundu

TERÖRİSTLERİN TACİZ VE SALDIRI GİRİŞİMLERİ CEZASIZ KALMIYOR!

ZEYTİN DALI BÖLGESİNE TACİZ ATEŞİ AÇAN 6 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST İLE BARIŞ PINARI BÖLGESİNE SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLAN 1 PKK/YPG&#39;Lİ TERÖRİST KOMANDOLARIMIZIN BAŞARILI MÜDAHALESİ İLE ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ.#MSB PİC.TWİTTER.COM/1LEMRYVDIV

&MDASH; T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI (@TCSAVUNMA) APRİL 29, 2022
Etiketler : T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BARIŞ PINARI BÖLGESİ ZEYTİN DALI BÖLGESİ
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