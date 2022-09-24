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24 Eylül 2022 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 10:30:00

MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

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Son Dakika Haberleri.. MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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