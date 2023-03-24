Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK), yerli silahların sayısı her geçen gün artıyor.

MSB, Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopterin daha envantere girdiğini duyurdu.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 58'inci ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu.

Envantere giren helikopterimiz; Millî IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş olarak teslim alındı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 58'inci #ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu.<br><br>Envantere giren helikopterimiz; Millî IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze... pic.twitter.com/sbMV33atvl</p>— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 24, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>