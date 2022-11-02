MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi.
MSB, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!" dedi.
Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 2, 2022
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/aY5W65a0Mf
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