MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi.

MSB, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!" dedi.