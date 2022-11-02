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02 Kasım 2022 Çarşamba 11:11:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 11:11:00

MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi.

MSB, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!" dedi.

Etiketler : MSN TSK PKK
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