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MSB: 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi
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16 Nisan 2023 Pazar 21:51:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 21:51:00

MSB: 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde yapılan terör saldırısında 4 askerimizin yaralandığını açıkladı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine düzenlediği saldırıda 4 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütünün, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları yaptığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğin Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Belirlenen hedefler derhal güçlü şekilde vurularak, teröristlere misliyle karşılık veriliyor." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : MSB SURİYE MEHMETÇİK
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