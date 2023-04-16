MSB: 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde yapılan terör saldırısında 4 askerimizin yaralandığını açıkladı.
Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine düzenlediği saldırıda 4 asker yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütünün, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları yaptığı belirtildi.
Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğin Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Belirlenen hedefler derhal güçlü şekilde vurularak, teröristlere misliyle karşılık veriliyor." ifadelerine yer verildi.
Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi. Belirlenen hedefler... pic.twitter.com/8K6fL7SaBg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2023
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