MSB: 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine düzenlediği saldırıda 4 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütünün, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları yaptığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğin Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Belirlenen hedefler derhal güçlü şekilde vurularak, teröristlere misliyle karşılık veriliyor." ifadelerine yer verildi.