MSB: Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
31 Ocak 2023 Salı 12:05:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 12:05:00
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Son Dakika Haberleri.. MSB: Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
- MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
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