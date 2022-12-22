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22 Aralık 2022 Perşembe 11:22:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 11:22:00

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist komando
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