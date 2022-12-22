MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.
Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/0bd4eMZgYr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2022
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