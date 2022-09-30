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30 Eylül 2022 Cuma 20:07:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 21:03:00

MSB: 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından; Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ara, Bul, Yok Et! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

Etiketler : msb Irak Milli Savunma Bakanlığı
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