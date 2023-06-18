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18 Haziran 2023 Pazar 16:10:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 16:10:00

MSB: 3 FETÖ'cü ve 1 DHKP-C'li terörist yakalandı

Kaynak: IHA

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 3'ü FETÖ, 1'i DHKP-C terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığı belirtildi

MSB, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ ve 1'inin DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu açıklandı.

Etiketler : msb yunanistan fetö dhkpc
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