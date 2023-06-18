MSB: 3 FETÖ'cü ve 1 DHKP-C'li terörist yakalandı

MSB, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ ve 1'inin DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu açıklandı.