MSB: 3 ayda 673 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Basın açıklamasına, şehitler anılarak başlandı:

"2'nci İnönü Zaferi'nin 103'üncü (01 Nisan 1921) yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, başta ebedî başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İnönü Muharebelerini zaferle sonuçlandıran İsmet İnönü ve millî mücadelemizin tüm kahramanlarını, yine, 71 yıl önce bugün (04 Nisan 1953) elim bir kaza sonucu Çanakkale Boğazı'nda batan Dumlupınar Denizaltımızdaki 81 kahraman şehidimiz ile tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

Dumlupınar Şehitlerini anma faaliyetleri kapsamında bugün Çanakkale Boğazı'nda denize çelenk bırakma ve Barbaros Şehitliği'nde anma töreni yapılacağı duyuruldu.

3 AYDA 673 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarla; son bir haftada 27, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 280'i Irak'ın, 393'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 673 terörist etkisiz hâle getirildi.

Diğer yandan Suriye'de oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik devam eden taciz ve saldırı girişimlerine gerekli karşılık verilmekte, istikrarın sürdürülmesi için tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla çalışmalara da devam edildiği aktarıldı.

"41 BİN 521 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ"



Basın açıklamasında hudut güvenliğine ilişkin de şu bilgiler verildi:

"Birliklerimizin imkân ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 109 şahıs yakalanmış, 2 bin 109 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 112'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41 bin 521'e yükselmiştir. Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 114 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.

ENVANTERE GİREN YENİ SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNÜ



Tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve millî savunma sanayii ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artıyor.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca; muhtelif miktarda "Zırhlı Tanksavar Aracı" ile "35 mm Modern Çekili Top"un muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı.

ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY TERCİH SÜRELERİ



3 Nisan'da başlayan 2024 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askerî Öğrenci aday tercih işlemleri 10 Mayıs'a kadar devam edeceği aktarıldı.