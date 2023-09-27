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27 Eylül 2023 Çarşamba 11:02:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 11:02:00

MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya paylaşımında "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit bölgesi terörist pkk
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