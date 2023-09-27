MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.



Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EO5CpnyNNy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2023

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya paylaşımında "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.