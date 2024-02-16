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16 Şubat 2024 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 17:00:00

MSB: 18 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan biri FETÖ, biri DEAŞ terör örgütü mensubu 18 kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 18 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : MSB haberleri FETÖ yakalanması DEAŞ operasyonu
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