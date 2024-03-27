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27 Mart 2024 Çarşamba 18:43:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 18:43:00

MSB duyurdu! 1 terörist sınır karakoluna teslim oldu

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MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu

MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

Etiketler : MSB Terör örgütü teslim olma
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