27 Mart 2024 Çarşamba 18:43:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 18:43:00
MSB duyurdu! 1 terörist sınır karakoluna teslim oldu
MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu
MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.
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