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30 Mayıs 2021 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 11:15:00

MSB: 1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda 1162 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlar verilerini paylaştı.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları

Bugüne kadar 1'i bölge sorumlusu 142 terörist etkisiz hale getirildi, 57 mağara, 110 sığınak, 398 mayın imha edildi.

FETÖ ile mücadele

Bakanlık açıklamasına, FETÖ ile mücadeleye ilişkin, "Mücadele kararlılıkla devam ediyor. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 24 bin 714 kişi ihraç edildi, 2 bin 493 personel hakkında idari süreç sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörle mücadele pkk terör örgütü
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