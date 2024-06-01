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01 Haziran 2024 Cumartesi 11:59:00 - Güncelleme:01 Haziran 2024 Cumartesi 11:59:00

Mozambik'te boynuna kordon dolanan bebek Türk doktorlar sayesinde hayata tutundu

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Yeryüzü Doktorları Mozambik Maputo'da Ndlavela Sağlık Merkezi'nde gönüllü sağlık hizmetini sürdürüyor. TİKA iş birliğiyle bölgedeki sağlık sorunlarının tespiti ve yerel sağlık çalışanlarına eğitim vermek için Mozambik'e giden Yeryüzü Doktorları kliniğin ilk doğumunu da gerçekleştirdi.

Yeryüzü Doktorları gönüllü sağlık ekipleriyle gittiği ve 2 milyondan fazla ihtiyaç sahibinin yaşadığı Mozambik'te sağlık faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Anne ve bebeklerde sağlık sorunlarının çok yüksek oranda görüldüğü, her 1000 doğumda 28 bebeğin ve 452 annenin hayatını kaybettiği ülkede gönüllü sağlık ekipleri muayene ve tedavilerini sürdürüyor.

Başkent Maputo'da sağlık taraması gerçekleştiren doktorlar, TİKA tarafından yenilenen Ndlavela Sağlık Merkezi'nde yerel sağlık çalışanlarına önce eğitim veriyor, daha sonra bölge halkının muayenesinde sağlık çalışanlarına rehberlik ediyor. Baştan sona yenilenen sağlık merkezinde ilk kez kullanılacak olan modern ekipmanların çalışma sistemini ve nasıl kullanılmaları gerektiği konusunda yerel sağlık çalışanlarına eğitim veren Türk hekimler, sağlık hizmetleri sırasında tecrübe paylaşımı da yapıyor.

100. YIL KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİ'NİN İLK BEBEKLERİ ELLERİNE DOĞDU

Klinikte 2 pediatri doktoru, 2 jinekoloji uzmanı ve 1 yeni doğan hemşiresiyle hizmet veren Yeryüzü Doktorları, doğum için merkeze gelen bir anne ve bebeğin hayatını da kurtarmış oldu. Doğum sırasında boynuna kordon dolanan ve anneyi hayati riske sokan ilk bebeğin doğumu Türk hekimler sayesinde sağlıkla gerçekleştirildi.

Başarılı geçen ilk doğum operasyonunun ardından 2850 gr ve 52 cm olarak sağlıkla dünyaya gelen ikinci bebeğe ise annenin de isteğiyle "Kaan" adı verildi. Mozambik 100. Yıl Kadın Doğum Polikliniğinin ilk bebekleri böylece Türk hekimlerin eline doğdu.

TÜRK DOKTORLAR, SALGIN HASTALIKLARA KARŞI BİLİNÇ OLUŞTURUYORLAR

Uzun yıllardır sağlığa erişimi kısıtlı coğrafyalarda çalışmalar yapan ve tecrübelerini paylaşan Yeryüzü Doktorları, 295 bin 775 çocuğun çatışmalar nedeniyle evlerini terkettiği ve hijyen sorunu yaşadığı Mozambik'te sağlık alt yapısını desteklemek için yerel çalışanlara kadın doğum ve pediatri alanında eğitim verip bölgedeki anne ve çocukların bilinçlendirilmesini hedefliyor.

Dünyadaki en büyük HIV salgınlarının yaşandığı ve yaklaşık 2,5 milyon kişiye bulaştığı tahmin edilen ülkede, Yeryüzü Doktorları da bu anlamda eğitim programlarını sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü sağlık çalışanlarının kontrol ve gözlemi altında gerçekleştirilen taramalar, muayeneler ve doğumlarla tedaviye ulaşamayan onlarca faydalanıcıya hizmet vermeye çalışan dernek, bölgede sağlık alanında şartların iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdürecek.

Etiketler : yeryüzü doktorları gönüllü sağlık türk doktorları bebek mozambik
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