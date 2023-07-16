VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, şehadetinin 6'ncı yılında kabri başında anıldı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü
Bayraktar TB2'ler Kosova'da: Kosova artık daha da güvenli!
Almanya: Ukrayna kaybederse tüm Avrupa kaybetmiş olacak
KKTC'de, belirli saatlerde güneş altında çalışmak yasaklandı
Katar Emiri Al Sani, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
16 Temmuz 2023 Pazar 14:37:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 14:37:00

Motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kağıthane'de uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak şehit olmasına neden olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan zanlı O.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli O.B, İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Kağıthane'de dün uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan O.B'nin kullandığı motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Alp Efe Bekit, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Kazanın ardından gözaltına alınan O.B'nin ise ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu belirlenmişti.

Şehit polis memurunun cenazesi, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya götürülmüştü.

Etiketler : İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şehit polis memuru zanlı O.B
Kurt Efe uğuru

Kurt Efe uğuru
Londra'da oyunculuk eğitimi alıyor

Londra'da oyunculuk eğitimi alıyor
Oğlunu gösterdi

Oğlunu gösterdi
Sektörde hit eser yok!

Sektörde hit eser yok!
Yeşil sahalardan sahnelere transfer oldu

Yeşil sahalardan sahnelere transfer oldu
Bölüm başı 5.8 milyon alacak

Bölüm başı 5.8 milyon alacak
Gelin maaşıyla klip çekti

Gelin maaşıyla klip çekti
Z kuşağına hitap edecek

Z kuşağına hitap edecek
Dayı-yeğen buluşması

Dayı-yeğen buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX