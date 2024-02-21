Motorin ve benzinde indirim

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21 Şubat 2024 Çarşamba 16:29:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 16:29:00

Motorin ve benzinin litre fiyatında indirim

Kaynak: AA

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Motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 76 kuruş indirim uygulanacak. İndirim yarından itibaren pompa fiyatına yansıtılacak.

Edinililen bilgiye göre, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) rafineri marjından karşılanmak üzere motorin ve benzinin litre fiyatlarında yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim uygulanacağını açıkladı.

Motorinin litre fiyatında 1 lira 10 kuruş, benzinin litre fiyatında 76 kuruş indirim uygulandı.

EPDK PETROLDEKİ İNDİRİMLERİN TÜKETİCİYE YANSITILMASINI İSTEDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu son süreçte bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarının rafinerilere sağladığı fiyat avantajının tüketicilere de yansıtılması için harekete geçmişti.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz gerek uluslararası piyasalardaki gerekse yurt içindeki fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiklerini belirterek, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini açıklamıştı.

Etiketler : BENZİN MOTORİN İNDİRİM
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