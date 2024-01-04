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04 Ocak 2024 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 12:30:00

Mossad'a operasyon... Bakan Tunç: 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Tunç, Mossad'a yönelik yapılan operasyonlara ilişkin "Casusluk soruşturmaları yeni değil, şu an 34 gözaltı var. Hakkında işlem yapılan kişi sayısı 100'ü geçmiş durumda, 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Tunç'un konuşmalarından öne çıkanlar;

"Casusluk soruşturmaları yeni değil, şu an 34 gözaltı var. Hakkında işlem yapılan kişi sayısı 100'ü geçmiş durumda, 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı"

"Yargıtay'ın verdiği kesinleşmiş hüküm söz konusu. Bu kesin hüküm de Meclis gündeminde. Anayasal düzene ilişkin suç dokunulmazlık kapsamı dışında. Önümüzdeki süreci göreceğiz"

Etiketler : yılmaz tunç mossad operasyon
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