Mossad'a operasyon... Bakan Tunç: 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Tunç'un konuşmalarından öne çıkanlar;

"Casusluk soruşturmaları yeni değil, şu an 34 gözaltı var. Hakkında işlem yapılan kişi sayısı 100'ü geçmiş durumda, 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı"

"Yargıtay'ın verdiği kesinleşmiş hüküm söz konusu. Bu kesin hüküm de Meclis gündeminde. Anayasal düzene ilişkin suç dokunulmazlık kapsamı dışında. Önümüzdeki süreci göreceğiz"