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13 Mart 2023 Pazartesi 17:10:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 17:10:00

Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg: Türkiye'nin insani diplomasi faaliyetinin topluma gösterdiği katkı kanıtlandı

Kaynak: AA

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Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg, Türkiye tarafından yürütülen insani diplomasi faaliyetinin dünya toplumuna gösterdiği katkının gerek Kovid-19 salgını gerekse Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sırasında kanıtlandığını söyledi.

Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptıkları ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Moğolistan'dan dışişleri bakanları düzeyinde 31 yıl sonra ziyaret gerçekleştirmesinden mutluluk duyduğunu belirten Battsetseg, "Bu, 1992 senesinden 31 yıl sonra gerçekleştirilen ziyaret özelliğini taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Battsetseg, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileterek, depremin ardından karşılaşılan zorlukların, sarf edilen çaba ve dayanışma sayesinde kısa sürede atlatılacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

"Moğol halkı olarak Türkiye ile gönül birliği içinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz." diyen Battsetseg, Moğolistan ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağlarına dikkati çekti.

Battsetseg, "Türkiye Cumhuriyeti ile geliştirmekte olduğumuz ilişkilerimize özel bir ehemmiyet vererek, stratejik ortaklık düzeyine ulaştırmaya yönelik arzuları teyit ederek, önümüzdeki yıl hasıl olacağımız iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55. yıl dönümünde karşılıklı ve üst düzey ziyaretlerin gerçekleşmesi hususunda taraflar çaba göstereceğine dair görüş birliğine varmıştır." şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 yıl önce 100 milyon dolar olarak hedeflendiğini anlatan Battsetseg, "Geçtiğimiz sene itibarıyla ticaret hacmimizin 110 milyon dolara ulaşması da hedefin gerçekleşmesi adına önemli bir başarı." ifadesini kullandı.

Battsetseg, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ticaret ve iktisadi alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi için birçok imkan ve potansiyel bulunduğunun altını çizerek, "Moğolistan'ın her yıl 20 milyon büyük ve küçükbaş hayvanı piyasaya kazandırma kapasitesi mevcut. Dünya kaşmir ihtiyacının yüzde 40'ı da ülkemizce karşılanmakta." dedi.

TÜRK HAVA YOLLARI'NIN MOĞOLİSTAN SEFERLERİ

Türk Hava Yolları (THY) tarafından, Türkiye'den Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a düzenlenen sefer sayısının artırıldığına işaret eden Battsetseg, İstanbul ile Ulan Batur arasında hava yolu kargo faaliyetleri için izin verildiğini belirtti.

Battsetseg, söz konusu gelişmelerin iktisadi ilişkilerin geliştirilmesinde kargo ve ulaşım açısından katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin simgesi olabilecek projelerde işbirliği konusunda da mutabakata varıldığının altını çizen Battsetseg, "Türkiye tarafından yürütülmekte olan insani diplomasi faaliyetinin dünya toplumu yararına gösterdiği katkısı da gerek Kovid-19 salgını dönemi gerekse Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sırasında kanıtlanmıştır." dedi.

Etiketler : moğolistan türkiye diplomasi

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