Modifiye araç tutkunları buluştu

Tekirdağ Motor Sporları Derneğince düzenlenen, "Tekirdağ Tuning Drift Fest" etkinliğine 100'ü aşkın modifiyeli araç ve sahipleri katıldı. Etkinlikte, desibel ve güzellik yarışması gerçekleştirildi. Çocuklarıyla birlikte alana gelen aileler de araçlarla fotoğraf çektirdi.



Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı Erkan Yavaş, birçok ilden modifiye araç tutkunu vatandaşın etkinliğe katıldığını söyledi. Yavaş, "Şu an özel, Türkiye'nin seçilmiş 105 aracı mevcut. Türkiye'de en iyi seçilen araçlar burada. Ankara'dan sırf ses yarışması için gelen araçlarımız var. Alanda minimum 500 bin lira ile maksimum 3,5 milyon lira değerinde araçlar var." dedi.