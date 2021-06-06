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06 Haziran 2021 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 14:07:00

Leopard 2A4 tanklarına entegre zırh paketinin seri üretimine başlandı

Kaynak: DHA

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli sistemlerle modernize edilen Leopard 2A4 tanklarının Mehmetçiğin hizmetinde olduğunu açıkladı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, dünya ordularındaki Leopard 2A4 tanklarında kullanılan zırh paketinin seri üretimine geçildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demir, "En etkin korumaya sahip" olduğunu belirttiği zırh paketine ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

"KKK envanterindeki Leopard 2A4 tanklarının modern muharebe ortamına uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmamız kapsamında Roketsan'daki Balistik Koruma Merkezinde tasarlanıp üretilen zırh paketinin seri üretimine geçtik ve tanklara entegrasyonuna başladık.

Kule ve gövde bölmeleri için tehdit analizine göre farklı konfigürasyonlarda geliştirilen zırh paketi, halen dünya ordularındaki Leopard 2A4 tanklarında kullanılan en etkin balistik korumaya sahip.

Yerli ve milli sistemlerle modernize edilen tanklar Mehmetçik'in hizmetinde!"

Etiketler : Başkan Demir Leopard 2A4 tankları Roketsan
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